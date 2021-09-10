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ЦБ анализирует интерес стратегов к "Открытию", но основным вариантом видит IPO

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ анализирует интерес стратегических инвесторов к банку "ФК Открытие", но основным вариантом продажи по-прежнему остается IPO, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы собираемся продавать "Открытие". Сейчас анализируем интерес стратегических инвесторов, при этом в качестве основного способа видим IPO. Что такое идеальный стратегический инвестор? Мы не раз уже высказывались, мы хотели бы, чтобы при продаже "Открытия" доля государства в банковском секторе сокращалась", - сказала она.

ЦБ в начале августа сообщил о подготовке к продаже акций банка "Открытие" на торгах. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов (прием сообщений заинтересованных лиц пройдет с 11 октября по 22 октября 2021 года). Стратегу могут достаться не менее 50% плюс одна акция, при наличии заинтересованных покупателей торги состоятся до конца 2021 года.

ЦБ может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. "Мы планируем первый шаг в приватизации группы сделать в середине следующего года. У нас уже достаточно конкретный план здесь намечен", - сказал он.

ЦБ РФ владеет 99,99% акций кредитной организации.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Открытие

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