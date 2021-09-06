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Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе снизились на 17%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе 2021 года снизились на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 114,13 тысяч штук. Об говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-августе текущего года было продано 1,067 млн автомобилей, что выше показателя за тот же период 2020 года на 21,3%.

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"Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля.

"Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. В годовом выражении результаты остаются положительными, - добавил он. - Учитывая существующий тренд, пока мы оставляем наш прогноз на конец года (+9,8%) без изменений, однако вернемся к этому вопросу после третьего квартала".

Как сообщалось, в июле АЕБ повысила прогноз российского рынка легковых автомобилей и LCV на 2021 год до 1,756 млн шт., допустив его рост к 2020 году на 9,8%. Это прогноз предполагает, что рынок в текущем году может приблизиться к докризисному результату.

Ассоциация европейского бизнеса АЕБ

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