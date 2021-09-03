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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе рухнули на 32,1%

Это произошло на фоне корпоративного отпуска и простоев

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе рухнули на 32,1%
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" из-за корпоративного отпуска и простоев на фоне дефицита чипов снизило продажи автомобилей Lada в РФ в августе впервые за год - на 32,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19,428 тыс. шт., сообщила компания.

С учетом 215 автомобилей, выпущенных на мощностях бывшего СП с GM (ныне АО "Лада Запад Тольятти" - ИФ) и реализованных в августе 2020 г. снижение составило 32,6%, что "АвтоВАЗ" отмечает в своем пресс-релизе.

Снижение стало максимальным с мая прошлого года, который был вторым месяцем масштабных антиковидных локдаунов и завершился для "АвтоВАЗа" с результатом продаж 15,58 тыс. шт. (-45,8% к маю 2019 г.) С августа прошлого года продажи "АвтоВАЗа" росли, особенно высокими темпами - во втором квартале текущего года, на "низкой базе" прошлого.

По итогам 8 месяцев 2021 г. компания реализовала в РФ 251,66 тыс. автомобилей (+30,8% к 2020 г. и +7,7% к докризисному 2019 г.).

"АвтоВАЗ", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Николя Мора.

Компания отмечает, что дефицит электронных компонентов более всего повлиял на производство автомобилей Lada самого популярного в РФ семейства Granta и тем самым внес изменения и в тройку лидеров продаж. "В августе бестселлером модельного ряда Lada стало семейство Vesta c результатом в 6,882 тыс. проданных автомобилей. На втором месте расположились автомобили семейства Granta - 5,007 тыс. автомобилей. На третьем месте - модели семейства Niva: совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3,438 тыс. автомобилей", - уточняет автопроизводитель.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" в период с 26 июля по 15 августа уходил в плановый корпоративный отпуск. С 23 августа по 2 сентября компания останавливала производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов. До сих пор не перезапущена линия выпуска N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

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АвтоВАЗ

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