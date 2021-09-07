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Казахстан пока не увидел необходимости в экспортной пошлине на зерно

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что введение пошлины на экспорт зерна преждевременно, сообщила пресс-служба главы государства.

"Правительство ставит вопрос о введении в будущем экспортной пошлины на зерно. Но сейчас, с учетом складывающейся ситуации, думаю, делать это преждевременно", - заявил Токаев в ходе беседы с руководителями сельхозформирований и механизаторами во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.

Вместе с тем он указал на необходимость гибкой тарифной политики, выразив озабоченность снижением экспорта готовой переработанной продукции, в частности, муки. "Мы традиционно поставляем муку на рынки Узбекистана, Туркмении, Афганистана. Считаю, что правительство в целом, министерство торговли должны более предметно заниматься вопросами тарифного регулирования", - сказал президент.

Тревоги российского Минсельхоза

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Между тем, как сообщал "Коммерсантъ", отсутствие экспортных пошлин на зерно из Казахстана и возможность беспрепятственного вывоза в эту страну (поставки зерна в рамках ЕАЭС пошлинами не облагаются) вызвало тревогу у российского Минсельхоза. В ведомстве опасаются, что российские производители, пытаясь обойти экспортные пошлины, действующие в РФ на пшеницу, ячмень и кукурузу, могут вывезти в соседнюю страну 3-4 млн тонн.

В связи с этим Минсельхоз РФ начал прорабатывать меры по усилению контроля за поставками зерна из РФ на казахстанский рынок.

"Предлагается дать сотрудникам МВД и пограничной службы ФСБ доступ к данным о выданных сертификатах на каждую партию зерна и масличных для поставок в Казахстан, а также используемых для перевозки транспортных средствах. Это позволит сверять номера автомобилей и останавливать зерновозы, сведений о которых нет. Планируется, что проверять партии груза будет Россельхознадзор", - писало издание.

"Подсасывают" зерно из России, потом реэкспортируют его"

Проблемы, связанные с приграничным экспортом зерна в Казахстан, есть, но решать их надо аккуратно, не подрывая основ Евразийского экономического союза, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, приграничная торговля зерном с Казахстаном существует давно, и объем поставок российского зерна на казахстанскую территорию достаточно серьезен. "Более того, российское зерно, которое вывозится в Казахстан, потом декларируется как казахстанское. И, естественно, никаким ограничениям, поскольку в Казахстане нет пошлины, оно не подвергается, - сказал он. - Реэкспорт осуществляют не российские компании. Казахстанские компании занимаются тем, что "подсасывают" зерно из России, потом реэкспортируют его".

Как сообщалось, в августе Евразийский межправсовет поручил правительствам стран-участниц ЕАЭС рассмотреть меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта ряда товаров, в том числе пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника, подсолнечного масла и его фракций.

Речь идет о возможности введения экспортных пошлин либо нетарифных мер в виде квотирования или запрета вывоза этих товаров, говорилось в сообщении торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Отмечалось, что регулирование будет осуществляться "с учетом национальных особенностей и международных обязательств".

Казахстан РФ

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