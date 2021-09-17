Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

Отправка российской пшеницы во Вьетнам Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Производители макаронных изделий и мукомольные предприятия подготовили обращение в правительство РФ с просьбой ввести до конца августа 2022 года отдельную пошлину на экспорт пшеницы твердых сортов. Они считают, что действующая плавающая пошлина на пшеницу не защищает внутренний рынок. Рост цен на сырье заставляет их поднимать цены на выпускаемую продукцию, что приведет к ее подорожанию в рознице.

Письмо, с которым ознакомился "Интерфакс", подготовлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Его подписали представители Общероссийского движения предпринимателей, Алтайский союз предпринимателей, компании "Барилла Рус", "Си Групп" (бренд "Шебекинские"), "Макфа", Поспелихинская макаронная фабрика (бренд Grandmulino), "Экстра М", "Самарские мельницы" и другие.

"С учетом текущих мировых цен на зерно твердой пшеницы (основное сырье для производства макарон - ИФ) существующая плавающая пошлина на экспорт пшеницы абсолютно не защищает внутренний рынок потребителей и переработчиков. Мы считаем необходимым введение отдельной пошлины на твердую пшеницу до конца августа 2022 года, которая, по нашим расчетам, должна составлять не менее $190-210 за тонну", - говорится в письме (в настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет $52,5 за тонну, с 22 сентября она снизится до $50,9).

Авторы документа сообщают, что с начала нового сезона (с июля 2021 года) рост цен на твердую пшеницу доходит до 80%, "он продолжается, что находит существенное отражение в себестоимости выпускаемой продукции, поскольку в рецептуре макаронных изделий всего два ингредиента – мука из твердой пшеницы и вода".

В числе факторов роста цен называются небольшие посевные площади под этим зерном, а также засуха, которая поразила основные регионы его выращивания (Оренбургская и Челябинская области). К тому же Казахстан, который ранее на 30-40% снабжал российских переработчиков твердой пшеницей, в этом году снизил урожай.

Свой "вклад" вносит и ситуация на мировом рынке. "Из-за снижения производства данной культуры на 34% в основных странах-экспортерах - Канаде и США - мировые цены на твердую пшеницу выросли в два раза. Этот фактор делает крайне привлекательным экспорт и без того скудного российского урожая твердой пшеницы на мировой рынок", - говорится в письме.

Рост цен на сырье вынуждает производителей поднимать стоимость своей продукции.

"С учетом текущей инфляции на рынке твердой пшеницы стоимость макаронных изделий для конечного потребителя значительно увеличится", - предупреждают авторы письма, обращая также внимание на то, что, если не будут приняты оперативные меры по защите внутреннего рынка, отрасль может столкнуться с нехваткой сырья.

Кроме этого, они считают необходимым скоординировать работу в рамках ЕАЭС таким образом, чтобы не допускать экспорт российской твердой пшеницы под видом казахстанской в обход экспортной пошлины.

Исправить ситуацию, по их мнению, позволит также разработка комплекса специальных мер федеральной поддержки производителей пшеницы твердых сортов. Эти меры должны быть, в частности, направлены на увеличение ее посевных площадей.