В Зерновом союз признали угрозу роста нелегального экспорта зерна в Казахстан

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы, связанные с приграничным экспортом зерна в Казахстан, есть, но решать их надо аккуратно, не подрывая основы Евразийского экономического союза, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Так он прокомментировал намерения Минсельхоза РФ усилить контроль за поставками зерна в Казахстан, о которых пишет "Коммерсантъ", называя эти поставки нелегальными.

"Предлагается дать сотрудникам МВД и пограничной службы ФСБ доступ к данным о выданных сертификатах на каждую партию зерна и масличных для поставок в Казахстан, а также используемых для перевозки транспортных средствах. Это позволит сверять номера автомобилей и останавливать зерновозы, сведений о которых нет. Планируется, что проверять партии груза будет Россельхознадзор", - пишет издание.

Как отметил Злочевский, приграничная торговля зерном с Казахстаном существует давно и объем поставок российского зерна на казахстанскую территорию достаточно серьезен. Он напомнил, что экспортные пошлины в рамках ЕАЭС не действуют.

"Более того, российское зерно, которое вывозится в Казахстан, потом декларируется как казахстанское. И, естественно, никаким ограничениям, поскольку в Казахстане нет пошлины, оно не подвергается, - сказал он. - Реэкспорт осуществляют не российские компании. Казахстанские компании занимаются тем, что "подсасывают" зерно из России, потом реэкспортируют его".

"Проблема существует, но вопрос достаточно тонкий. И надо поаккуратнее с терминологией. Можем ли мы назвать эту процедуру нелегальной? Какие же эти поставки нелегальные? Это абсолютно легальные поставки. Одной из принципиальных вещей в фундаменте Евразийского экономического союза является свободное перемещение товаров через границу. Свободное, подчеркиваю. Проблему надо решать, не пытаясь подорвать фундамент Евразийского союза", - заявил он.

Как сообщалось, в августе Евразийский межправсовет поручил правительствам стран-участниц ЕАЭС рассмотреть меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта ряда товаров, в том числе пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника, подсолнечного масла и его фракций.

Речь идет о возможности введения экспортных пошлин либо нетарифных мер в виде квотирования или запрета вывоза этих товаров, говорилось в сообщении торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Отмечалось, что регулирование будет осуществляться "с учетом национальных особенностей и международных обязательств".