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Минфин по-прежнему не ждет от ЦБ РФ прибыли в ближайшие три года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы не учитывает поступлений от прибыли Банка России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не закладывали (в новый бюджет поступлений от прибыли ЦБ - ИФ)", - сказал Силуанов.

В случае получения Банком России прибыли, в частности, в результате продажи банка "Открытие", вопрос ее перечисления в бюджет будет обсуждаться, но пока это не учитывается.

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"Действительно, об этом ЦБ говорил, но мы не закладывали каких-либо доходов от прибыли ЦБ, потому что не знаем, когда это будет сделано ("Открытие" будет продано - ИФ), по какой цене", - отметил министр.

"У нас продажа активов ЦБ уже давно обсуждается - будет она в следующем году или нет, потому что продать такой актив не так просто. Уложится ЦБ в те сроки, которые обещал, или не уложится - будем смотреть. Будут дополнительные доходы - поделим", - сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2020 году сократил убыток втрое - до 61,5 млрд рублей по сравнению с 182,6 млрд рублей убытка в 2019 году. В 2018 году убыток ЦБ сохранился на уровне 2017 года и составлял 434,7 млрд рублей.

ЦБ в начале августа сообщил о старте подготовки к продаже акций банка "Открытие" на торгах. Одновременно регулятор изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов. Банк России будет осуществлять прием сообщений заинтересованных лиц с 11 октября по 22 октября 2021 года.

Минфин РФ ЦБ РФ Антон Силуанов

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