Евро опустился ниже 86 рублей впервые с 18 августа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Евро дешевеет на Московской бирже днем в понедельник, его котировки опустились ниже 86 рублей впервые с 18 августа. Доллар также слабеет, его курс находится ниже 73 рублей.

Курс евро в 13:02 по московскому времени составил 85,9975 руб., уменьшившись на 45,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 72,935 руб. - минус 24 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 33,56 копейки - до 78,81 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро днем в понедельник на фоне позитивной динамики мировых рынков и роста нефти. Поддержку рублю также продолжает оказывать пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов и его намерение продолжить нормализацию денежно-кредитной политики в дальнейшем.

Цены на нефть продолжают расти на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также прогнозов снижения запасов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:02 по московскому времени в понедельник составляет $73,72 за баррель, что на 1,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,6 за баррель, что на 1,26% выше итогового значения предыдущей сессии.