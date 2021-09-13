Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Евро опустился ниже 86 рублей впервые с 18 августа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Евро дешевеет на Московской бирже днем в понедельник, его котировки опустились ниже 86 рублей впервые с 18 августа. Доллар также слабеет, его курс находится ниже 73 рублей.

Курс евро в 13:02 по московскому времени составил 85,9975 руб., уменьшившись на 45,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 72,935 руб. - минус 24 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 33,56 копейки - до 78,81 рубля.

ЭкономикаBrent подорожала до $73,06 за баррельЧитать подробнее

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро днем в понедельник на фоне позитивной динамики мировых рынков и роста нефти. Поддержку рублю также продолжает оказывать пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов и его намерение продолжить нормализацию денежно-кредитной политики в дальнейшем.

Цены на нефть продолжают расти на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также прогнозов снижения запасов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:02 по московскому времени в понедельник составляет $73,72 за баррель, что на 1,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,6 за баррель, что на 1,26% выше итогового значения предыдущей сессии.

курсы валют рубль доллар евро

Новости по теме

Новости

Газ в Европе подорожал до $737 за тысячу кубометров

Путин поручил докапитализировать из бюджета "Почту России" для ее модернизации

Цена газа в Европе достигла $727 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $727 за тысячу кубометров

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам недели

Фондовые рынки Европы завершили неделю в минусе

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

В "Нафтогазе" задумались о технических последствиях снижения транзита "Газпромом"

Суд обязал Apple отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Суд обязал Apple отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Цена алюминия обновила 13-летний максимум

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');