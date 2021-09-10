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Нефть Brent подорожала до $72,69 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивают решение Китая начать продажу нефти из госзапасов и продолжают следить за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по московскому времени составляет $72,69 за баррель, что на $1,24 (1,74%) выше цены на закрытие рынка в четверг.

Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $69,52 за баррель, что на $1,38 (2,03%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,3%.

WTI торгуется в диапазоне $67-71 за баррель уже примерно неделю, и пятничный рост цен кажется "нормальным отскоком внутри этого диапазона", отмечает аналитик SIA Wealth Management Колин Сизински. "На данный момент цена не доходит до $70 за баррель, и это показывает, что подъем рынка, возможно, больше связан с закрытием трейдерами "коротких" позиций в преддверии выходных, чем с возобновлением игры на повышение", - говорит эксперт.

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Западные СМИ накануне сообщили со ссылкой на заявление китайского Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что КНР впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ. Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы сырья не уточняются.

Тем временем производители в Мексиканском заливе все еще не могут возобновить добычу в полном объеме после обрушившегося на регион урагана "Ида". Согласно официальным данным, все еще остановлена работа мощностей, обеспечивающих около 77% производства нефти и природного газа в регионе.

нефть

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