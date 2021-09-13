Путин поручил докапитализировать из бюджета "Почту России" для ее модернизации

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию АО "Почта России" для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг, говорится в перечне поручений по итогам съезда партии "Единая Россия".

Как говорится в поручении, правительство при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов должно предусмотреть бюджетные ассигнования на докапитализацию "Почты России" для модернизации и "приведения в нормативное состояние" до 2025 года ее отделений и иных объектов почтовой связи в селах и труднодоступных местах.

Срок исполнения поручения - до 1 октября.

Кроме того, правительству совместно с АО "Почта России" предстоит расширить перечень услуг, предоставляемых в почтовых отделениях, в том числе - предусмотреть возможность розничной продажи лекарств и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг.

Это поручение должно быть исполнено до 1 ноября.

Ранее гендиректор "Почты России" Максим Акимов заявил, что компания оценивает стоимость пятилетней программы модернизации отделений примерно в 100 млрд рублей. Он отмечал, что пока это оценка не в рамках конкретных строительных смет, итоговая сумма будет уточняться и должна быть согласована Минфином РФ. По словам Акимова, модернизация затронет более 20 тыс. отделений "Почты России" - больше половины.