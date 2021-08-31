Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Источники финансирования модернизации сельских отделений "Почты России" должны быть определены до конца 2021 года, сообщил "Интерфаксу" глава Минцифры Максут Шадаев.

Президент Владимир Путин ранее потребовал найти деньги на обновление сельских почтовых отделений, чтобы в них можно было оказывать госуслуги, а также продавать лекарства и продукты.

"Было поручение - изыскать ресурсы. Будем думать, как это сделать, - ответил министр на вопрос, когда будут определены источники финансирования этой модернизации. - До конца года".

"Мы считаем, что отделения почтовой связи в сельской местности - это важный государственный институт, зачастую это иногда единственное присутствие государства в этих населенных пунктах. Понятно, что во многих случаях для "Почты" содержание именно этих отделений является глубоко убыточным мероприятием. Поэтому, конечно, отделения деградируют технически. Поэтому реконструировать, модернизировать, превратить их в универсальные точки оказания гибридных услуг - и электронных, и государственных, и доставки - конечно, это сверхзадача. Будем искать источники для ее решения", - добавил Шадаев.