На модернизацию отделений "Почты России" в 2024 году выделят 4,2 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство направит 4,2 млрд рублей бюджетных инвестиций на модернизацию отделений "Почты России" в селах и труднодоступных местностях. Как сообщает сайт правительства, такое распоряжение 22 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование модернизации почтовых отделений правительство обсуждало 22 декабря, речь шла о взносе в уставный капитал компании в 2024 году. Предполагается, что за эти деньги в течение года приведут в нормативное состояние больше 770 отделений.

Всего у "Почты России" 38 тысяч отделений.

В сентябре 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию АО "Почта России" для модернизации сельских отделений до 2025 года. Кроме того, правительству совместно с "Почтой России" было поручено обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в почтовых отделениях.

"Почта России" проводила в пользу государства допэмиссию на 200 млрд рублей. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии вносит в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка" и ряд других активов.

В предыдущие годы на ремонт почтовых отделений компании выделялось по 5 млрд рублей в год.