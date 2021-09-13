Газ в Европе подорожал до $737 за тысячу кубометров

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего, октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник за первые два часа торгов выросла на 3,5%, достигнув уже 60,5 евро за кВт.ч, или $737 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Полтора часа назад сообщалось о росте цены на газ до $727 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.

Газ дорожает в связи с низким уровнем его запасов в европейских подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,45%, что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах.

Рост цен помогает Европе бороться за потоки сжиженного природного газа. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре растет по отношению к августу примерно на 20%.