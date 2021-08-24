Газ в Европе вслед за нефтью восстановился до $546/тыс. кубометров

"Газпром" возобновляет закачку в европейские ПХГ

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе вернулась к привычному росту после показательного проседания на прошлой неделе. Цену поддержал рост котировок нефти. Также остаются неизменными фундаментальные проблемы европейского и глобального рынков газа - дефицит предложения и низкий уровень запасов в подземных хранилищах после холодной зимы.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах за день выросла на 8% - до $546 за тысячу кубометров.

Котировки выросли несмотря на то, что поставки по газопроводу "Ямал-Европа" (снижение потока по которому ранее оказывало поддержку ценам) за понедельник и вторник ощутимо увеличились.

В среднем с начала августа цена сложилась на уровне $525 против $441 в июле. В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $319 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень мгновенно не отразится на контрактных ценах компании, но окажет им среднесрочную поддержку в будущем. В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов; обновленная оценка менеджмента - $270.

Уровень запасов сырья в подземных хранилищах Европы достиг отметки 64,75%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Нынешний уровень резервов отстает от среднего за последние пять лет на эту дату уже на 16,5 процентных пунктов. Темп заполнения хранилищ в августе отстает от среднего уровня за последние пять лет примерно на 10%.

До конца кампании по закачке газа в подземные хранилища (средний срок перехода европейских "подземок" от закачки к отбору - 20 октября) остается меньше двух месяцев, далее разрыв будет только расти. При сохранении этих темпов к зимнему сезону уровень запасов едва достигнет 70% при норме в среднем 92%.

"Газпром" с понедельника, когда заметно увеличился поток по газопроводу "Ямал-Европа", сократил отбор и нарастил закачку газа в хранилища в Европе. С выходных остановлен отбор из германского ПХГ "Реден" (но пока не начиналась закачка), возобновляется закачка газа в германское ПХГ "Катарина", со второй декады месяца продолжается восполнение запасов в ПХГ "Бергермеер" в Нидерландах.

Поставщики СПГ этим летом не помогают европейскому региону заполнять подземные хранилища. В августе поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к июлю на 17% и на 24% год к году.

В августе в годовом исчислении снижают импорт СПГ большинство стран региона - в том числе стремящаяся к снижению зависимости от российского импорта за счет СПГ Польша (поставки падают на треть), а также Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания. Наращивают импорт СПГ Бельгия (на фоне низкой базы прошлого года) и Литва.