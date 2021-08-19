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На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов
Фото: Alona Nikolaievych/Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе снижается на заявлении "Газпрома" о возможности запуска "Северного потока 2" уже в 2021 году.

Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures - обрушился до $482 с $531 за тысячу кубометров.

В четверг "Газпром" сообщил, что "по газопроводу "Северный поток 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".

Фактор запуска "Северного потока 2" является главным для динамики газового рынка Европы в этом году.

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Днем ранее рынок уже тестировал влияние запуска "Северного потока 2" на европейские цены. Правда, это было сделано на основе ошибочной технической информации, не нашедшей подтверждения. В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II. Эту информацию оперативно опроверг представитель Gascade. Цена газа на этих сообщениях достигала $515 за тысячу кубометров.

В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $315 за тысячу кубов.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах компании, но окажет им среднесрочную поддержку в будущем.

В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов; обновленная оценка менеджмента - $240.

газ Северный поток 2

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