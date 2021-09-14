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ВТБ ждет роста столичного рынка ипотеки на четверть

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В московском регионе рынок ипотеки по итогам 2021 год может вырасти на четверть, прогнозирует пресс-служба банка ВТБ.

Там отметили, что в столице и Подмосковье после изменения условий госпрограммы заметно изменение структуры спроса: "Ажиотаж покупки квартир в новостройках во второй половине лета сменился интересом к объектам готового жилья".

"Многие из них были "обделены вниманием" в мае и июне, так что в какой-то мере мы видим реализацию отложенного спроса на вторичном рынке. Допускаем, что это краткосрочная тенденция - крупные застройщики наверняка предложат своим клиентам дополнительные опции более выгодной покупки квартир осенью-зимой этого года. В любом случае, рынок ипотеки в Москве и области в этом году ждет рост до рекордных 1,8 трлн рублей, что на четверть выше прошлого года", - заявил через пресс-службу вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

За январь-август 2021 года клиенты ВТБ оформили более 41 тысячи жилищных кредитов в Москве и области на сумму 254 млрд рублей, что на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средний размер ипотеки в столичном регионе за год вырос на четверть и превысил 6 млн рублей.

После изменения условий льготной госпрограммы жители столичного региона увеличили спрос на недвижимость на вторичном рынке. В общем объеме продаж в июле-августе доля готового жилья превысила 50%. Одновременно сокращается спрос на льготную ипотеку. По сравнению со средним значением с начала года объем выдач в августе в рамках госпрограммы сократился на 25%.

Программа льготной ипотеки на новостройки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера поддержки в условиях пандемии. До 1 июля 2021 года ставка составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти, а в других регионах - 6 млн рублей. В июне президент Владимир Путин продлил программу до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей.

Москва Московская область ВТБ Евгений Дячкин

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