Мишустин подписал второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Второй пакет мер поддержки IT-отрасли подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на Российском форуме по управлению интернетом.

По его словам, в утвержденный пакет вошли почти все предложенные варианты поддержки. Всего Минцифры сформировало порядка 64 предложений, среди них, в частности, фигурировали введение "цифрового налога" для иностранных компаний, работающих с персональными данными россиян, НДФЛ для блогеров, льготы для инвесторов в игровые проекты и другие.

"Практически все (предложенные ранее меры) вошли, некоторые вошли с более жесткими формулировками, некоторые надо еще проработать, но всё вошло. Поэтому у нас работы до конца года еще много теперь. Фактически пакет мер - это план работы министерства, правительства в этой части, то есть он содержит набор действий со сроками исполнения. Теперь это все находится на контроле у правительства, поэтому в этом смысле нам отступать некуда, будем реализовывать", - сказал он.

С 1 января 2021 года в России действует пакет мер поддержки для IT-сектора, более известный как "налоговый маневр". Он предусматривает установление ставки по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую ставку в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты.

Кроме того, для IT-компаний на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%: на обязательное пенсионное страхование - 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5%, на обязательное медстрахование - 0,1%.