Сбер направил средства от "зеленых бондов" на солнечные электростанции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк отчитался о размещении средств, привлеченных в рамках выпуска "зеленых" облигаций в объеме 25 млрд рублей: все деньги были направлены на рефинансирование строительства восьми солнечных электростанций, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В результате были построены одна станция объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пять станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и две станции ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт, говорится в релизе.

"Объекты введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности", - сообщил банк.

Сбербанк в ноябре 2021 года разместил выпуск 2-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 на 25 млрд рублей по ставке 8,8% годовых. Выпуск соответствует международным стандартам ICMA и требованиям Банка России и "Московской биржи", что подтверждает независимая верификация агентства АКРА.

В декабре 2021 года президент - председатель правления банка Герман Греф сообщал, что банк планирует в 2022 году увеличить объем размещения "зеленых" облигаций.

В настоящее время в обращении находится 376 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 798,4 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.