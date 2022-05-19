Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Сбер направил средства от "зеленых бондов" на солнечные электростанции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк отчитался о размещении средств, привлеченных в рамках выпуска "зеленых" облигаций в объеме 25 млрд рублей: все деньги были направлены на рефинансирование строительства восьми солнечных электростанций, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В результате были построены одна станция объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пять станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и две станции ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт, говорится в релизе.

"Объекты введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности", - сообщил банк.

Сбербанк в ноябре 2021 года разместил выпуск 2-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 на 25 млрд рублей по ставке 8,8% годовых. Выпуск соответствует международным стандартам ICMA и требованиям Банка России и "Московской биржи", что подтверждает независимая верификация агентства АКРА.

В декабре 2021 года президент - председатель правления банка Герман Греф сообщал, что банк планирует в 2022 году увеличить объем размещения "зеленых" облигаций.

В настоящее время в обращении находится 376 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 798,4 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Сбербанк Герман Греф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

McDonald’s продаст российский бизнес франчайзинговому партнеру Говору

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения

Xiaomi получила убыток в I квартале на фоне сокращения выручки

Катализаторы процессов в нефтепереработке. Обзор

Катализаторы процессов в нефтепереработке. Обзор

Близкие "ЛУКОЙЛу" структуры получили контроль в БК "Евразия"

Индийская ONGC заинтересовалась долями Exxon и Shell в "Сахалине-1" и "Сахалине-2"

Орешкин заявил, что курс рубля сейчас стал рыночным после "искусственного" прошлогоднего

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Доллар опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });