Москва до конца года планирует выпуск "зеленых" облигаций для населения

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Москва до конца года планирует выпуск "зеленых" облигаций для населения, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме в среду.

Объем выпуска, предварительно, может составить до 5 млрд рублей, срок обращения - два года, отметил Ефимов.

Он добавил, что это позволит и москвичам принять участие в реализации "зеленой" повестки, и обеспечит гарантированный доход, существенно более высокий, нежели предлагают на сегодняшний момент банки по депозитам.

"В мае этого года Москва первой среди субъектов Российской Федерации успешно разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 миллиардов рублей. Объем заявок на покупку в 1,2 раза превысил предложение. Заметный спрос на "зеленые" облигации мы зафиксировали со стороны физических лиц. Объем заявок от населения составил более 700 миллионов рублей, притом что лишь несколько брокеров обеспечили возможность приобретения облигаций в приложениях. С учетом проявленной заинтересованности в настоящее время мы рассматриваем возможность выпуска "зеленых" облигаций для физлиц. Этот особый вид выпускается для вовлечения населения в приоритетные проекты развития территорий и для повышения финансовой грамотности, воспитания культуры сбережений, социальной ответственности", - пояснил Ефимов, слова которого приводятся в последующем пресс-релизе.

Главная особенность облигаций для населения - то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по той же цене, по которой были куплены. Это означает, что инвестор не несет риск потерь из-за изменения рыночной стоимости ценной бумаги, когда, например, человек покупает облигацию за 1000 рублей, а продать на бирже ее можно только за 980 рублей, отметил заместитель мэра в пресс-релизе.