Россияне третий месяц подряд взяли рекордное число кредитов наличными

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россияне берут рекордное количество кредитов наличными третий месяц подряд: в июне 2021 года банки выдали 1,67 млн кредитов, в июле - 1,69 млн, в августе - 1,82 млн. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Показатель августа является рекордным по выдачам кредитов в месяц за всю историю российского банковского сектора. По сравнению с июлем он вырос на 7,7%, по сравнению с августом 2020 года - на 28,2% (с 1,42 млн).

Кредитные организации за январь-август 2021 года выдали заемщикам на 40% больше кредитов наличными, чем за аналогичный период прошлого года (12,5 млн против 8,9 млн штук).

Наибольший рост выдач по сравнению с июлем произошел в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%).

"Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен", - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович, процитированный в сообщении.