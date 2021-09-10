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ЦБ для охлаждения беззалогового потребкредитования готов повысить коэффициенты риска

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в случае необходимости готов будет еще раз повысить коэффициенты риска для снижения роста беззалогового потребительского кредитования, но считает возможности этого инструмента ограниченными, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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"Мы будем готовы рассмотреть еще одно применение макропруденциальных мер в виде повышения коэффициентов риска, хотя, на мой взгляд, конечно, их эффективность существует, но она очень ограничена в условиях, когда в банковской системе в целом есть запас капитала и когда он неравномерно распределен", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Председатель регулятора отметила, что ЦБ активно работает над тем, чтобы был принят закон, который даст ЦБ "более эффективные инструменты для ограничения рисков на этом важном сегменте кредитования". "Если закон не будет принят, значит, будем использовать тот набор мер, который у нас есть, хотя, оговорюсь, их эффективность ограничена", - сказала она.

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В целом, говоря о состоянии этого сегмента кредитования, Набиуллина отметила: "У нас есть опасения, и я не в первый раз их высказываю. То, что мы уже макропруденциальные надбавки повысили с 1 июля, показывает то, что динамика на рынке необеспеченного потребительского кредитования вызывает у нас опасения. В том числе, мы предусмотрели второй шаг в этом направлении, еще одно повышение макроэкономических надбавок через три месяца после первого".

"Мы будем внимательно отслеживать ситуацию. Что мы сейчас видим - годовые темпы не упали, но месяц к месяцу есть некоторая стабилизация этих темпов, может быть, даже некоторое сокращение. Понятно, что на годовые показатели оказывает влияние база, но, тем не менее, темпы роста остаются высокими", - сказала она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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