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Минсельхоз объяснил подорожание мяса в августе "периодом пикников"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз объясняет повышение отпускных цен на мясо в РФ в августе традиционными сезонным спросом, так называемым периодом шашлыков, и ожидает, что после его завершения сокращение спроса будет способствовать снижению цен.

Как сообщает ведомство, в августе 2021 года цены производителей на мясо "демонстрировали более умеренную динамику относительно розничных". Так, по данным Минсельхоза, стоимость килограмма парной свинины выросла на 0,7%, говядины – на 0,8%, мяса кур – на 1%, баранины – снизилась на 0,8%.

"Незначительное повышение отпускных цен на отдельные категории мясной продукции было связано с традиционным сезонным фактором (периодом пикников)", - говорится в сообщении.

"В настоящее наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен", - отмечает Минсельхоз.

Кроме того, эта тенденция будет поддержана за счет увеличения объемов производства. "В августе были практически достигнуты прошлогодние объемы производства птицы после спада из-за вспышки птичьего гриппа. Также благодаря загрузке новых животноводческих комплексов наблюдается положительная динамика по производству свинины", - сообщает ведомство.

Как сообщалось, по данным Росстата, потребительские цены на свинину в августе по сравнению с июлем выросли на 2,5%, на говядину – на 2,1%, на баранину – на 0,8%. С начала года свинина подорожала на 11,3%, мясо птицы – на 16,4%, говядина – на 8,8%, баранина – на 13,3%.

Касаясь цен на плодоовощную продукцию, Минсельхоз сообщает, что в результате поступления на рынок нового урожая они снижаются. Так, в августе отпускные цены на свеклу сократились на 14,5%, огурцы – на 11,2%, помидоры – на 20,8%, репчатый лук – на 11,7%, картофель – на 0,3%, яблоки – на 4,2%.

"По итогам 2021 года ожидается рост производства как грунтовых, так и тепличных овощей, что поможет обеспечить стабильный уровень цен на данную продукцию, - убеждены в ведомстве. - В дальнейшем этот тренд будет поддержан за счет реализации инвестиционных проектов в тепличном овощеводстве, расширения посевных площадей под овощи открытого грунта, а также увеличения мощностей хранения в РФ".

Минсельхоз РФ

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