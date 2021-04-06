РФ в марте резко сократила закупки мяса из стран дальнего зарубежья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте этого года импортировала из стран дальнего зарубежья мяса и субпродуктов на $98,2 млн, что на 46,1% меньше, чем в марте прошлого года, сообщает ФТС во вторник.

В частности, поставки говядины снизились на 53%, до $68,3 млн, мяса птицы - на 43,3%, до $13,5 млн.

Импорт молочных продуктов сократился на 13,4%, до $83,4 млн, овощей - на 23,5%, до $202,9 млн, фруктов и орехов - на 14,6%, до $457,5 млн.

В то же время ввоз рыбы вырос на 30,8%, до $111,7 млн, в том числе рыбного филе - на 41,5%, до $14,5 млн. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков увеличился на 19,4%, до $196,4 млн, табака - на 5,2%, до $65,8 млн, растительного масла - на 12,9%, до $107,1 млн, зерновых культур - на 8,9%, до $48,5 млн, сахара - на 3,8%, до $21,8 млн.

Всего в марте РФ импортировала из дальнего зарубежья продовольственных товаров и сырья для их производства на $2 млрд 269,9 млн, что на 2% меньше, чем годом ранее.