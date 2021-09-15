Продажи шампанского в январе-августе в РФ выросли почти на 9%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россияне в январе-августе купили 10,2 млн декалитров (дал) шампанских и игристых вин, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).

В августе продажи выросли на 3,8%, до 1,2 млн дал.

Продажи вин за 8 месяцев составил 34,8 млн дал (на 2,6% меньше), за август - 4,7 млн дал (на 3,1% меньше).

Водки в январе-августе продано 46,1 млн дал (на 3,2% меньше), в августе - 6,2 млн дал (на 0,6% меньше). Реализация коньяка за 8 месяцев выросла на 2,6%, до 7,5 млн дал, в августе - на 0,2%, до 964,2 тысяч дал.

Но наибольшие темпы роста демонстрируют продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не более 9 градусов). В январе-августе они выросли на 35,8%, до 5,9 млн дал, в августе - на 42,1%, до 973,7 тысяч дал.

Всего за 8 месяцев было продано 134,6 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 2,5% меньше, чем год назад. В августе продажи снизились на 1,6%, до 17,6 млн дал.

Ранее НСЗПП сообщал, что производство алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-августе этого года в РФ составило 105,47 млн декалитров (дал), что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.