Париж ждет введения моратория на российский закон о маркировке шампанского

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Власти Франции рассчитывают "в ближайшие часы или дни" добиться введения моратория на действие российского закона с требованиями к маркировке шампанского, сказал Le Figaro куратор внешней торговли во французском МИД Франк Ристер.

Он напомнил, что российский закон противоречит международному праву о защищенном географическом наименовании, и назвал его "недопустимым". По его словам, уже несколько недель продолжаются переговоры с российской стороной и они продвигаются весьма позитивно.

Le Figaro напомнил, что Россия и США не признают категорию вин контролируемых наименований по происхождению (КНП, Appellation d'Origine Controlee, AOC).

Во Франции и Евросоюзе шампанским называют французское игристое вино, произведенное в провинции Шампань строго определенным методом и с использованием определенных сортов винограда. За соблюдением такой маркировки власти внимательно следят.

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции, которые призваны унифицировать термины и определения, относящиеся к винодельческой продукции, а также требования к ней.

Новый российский закон разрешает на основной этикетке использовать название "Шампанское" латинскими буквами, но требует, чтобы на контрэтикетке импортные производители указывали только "игристое вино", а слово "шампанское", написанное кириллицей остается разрешенным только российским производителям.

Закон также предусматривает, что вся винодельческая продукция, произведенная или выпущенная после 2 июля 2021 года по старым правилам (2 июля - дата вступления в силу поправок к закону, которые призваны унифицировать термины и определения винодельческой продукции, а также требования к ней), "может быть признана фальсифицированной продукцией, которая подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке".

В июле против этого закона выступил Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского. В связи с этим комитет приостановил поставки в Россию. Как узнал в сентябре Bloomberg, французские производители шампанского все же решили возобновить поставки с 15 сентября.

15 сентября стало известно, что российское правительство предложило ввести до октября 2022 года мораторий на проверки виноделов и дистрибьютеров на предмет классификации их продукции по требованиям нового закона, чтобы дать бизнесу успеть распродать ранее закупленные запасы.