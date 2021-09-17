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Хроника последних дней СССР

Миллер допустил дальнейший рост спотовой цены газа в Европе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе может обновить уже поставленные ценовые рекорды, допустил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании "Международного делового конгресса".

Он отметил, что в последнее время котировки газа в Европе обновили максимумы "и может быть даже еще в ближайшее время побьют".

Глава "Газпрома" напомнил, что европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в свои хранилища и уже точно понятно, что до наступления зимнего сезона это отставание не наверстать. Миллер заявил, что Европа "войдет в зиму с дефицитом - вопрос только с каким объемом дефицита".

Спотовая цена газа в Европе на этой неделе достигала $946 за тысячу кубометров. Последняя котировка ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляет $786.

Алексей Миллер Газпром Европа

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