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Глава Тинькофф банка назвал цели размещения "вечных" субордов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пополнение капитала за счет "вечных" субординированных еврооблигаций позволит Тинькофф банку поддержать рост бизнеса, купить новые активы или погасить размещенные в 2017 году евробонды, объяснил журналистам председатель правления банка Станислав Близнюк.

"Мы это делаем, чтобы была некая опциональность нашего роста, как поддерживать наш рост. В общем и целом капитала на текущий момент достаточно", - сказал он в кулуарах Международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

"Возможно, мы потратим на acquisition (покупку активов - ИФ), возможно, это будет инвестирование (часть) в рост. Не было какой-то одной причины, для чего мы это делаем, - добавил Близнюк. - Мы можем тот суборд не гасить, а можем гасить. Тот был дорогой, а этот подешевле. В общем и целом, если это будет в тот момент оптимальное решение, мы его тогда примем. Если не будет оптимальным решение и у нас возникнет какая-то другая идея, куда этот капитал можно аллоцировать, не будем гасить".

По его словам, группа "Тинькофф" всегда готова сотрудничать с технологическими компаниями либо в рамках партнерства, либо в рамках участия в капитале. "Есть несколько активностей (сейчас в этой области - прим. ИФ)", - сказал он.

Говоря о возможности возобновления TCS Group выплаты дивидендов, Близнюк отметил, что пока решения по этому вопросу нет, оно будет приниматься в зависимости от ситуации и с учетом разных факторов.

TCS Group в середине марта 2021 года объявила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.

Ранее стало известно, что Тинькофф банк размещает "вечные" субординированные еврооблигации на $600 млн под 6%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф банка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей российского банковского сектора.

Тинькофф банк не выходил на рынок евробондов больше 4 лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года. Тогда банк разместил бессрочные евробонды на $300 млн под 9,25%, по ним предусмотрен колл-опцион через пять лет и три месяца с даты размещения.

Тинькофф банк Станислав Близнюк TCS Group

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