Тинькофф банк размещает "вечные" суборды на $600 млн под 6% с рекордным для сектора спросом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк размещает "вечные" субординированные еврооблигации на $600 млн под 6%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф банка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф банк, размещавший "вечные" суборды в июне 2017 года, тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более $900 млн.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-банк, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", Societe Generale, а также BCP Securities.

Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,25 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25%, по ним предусмотрен колл-опцион через пять лет и три месяца с даты размещения.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".