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Тинькофф банк разместит "вечные" субординированные еврооблигации в долларах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк планирует разместить бессрочные субординированные еврооблигации в долларах для пополнения капитала первого уровня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, JP Morgan, Альфа-банк, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", Societe Generale, а также BCP Securities.

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Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 9 сентября. Предполагается, что структура выпуска "вечных" евробондов банка будет предусматривать колл-опцион через 5,25 лет.

Тинькофф банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Тинькофф банк

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