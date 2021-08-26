Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

TCS Group повысила основные прогнозы на 2021 год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") повысила прогноз по прибыли на 2021 год: она планирует получить не менее 60 млрд рублей, тогда как ранее рассчитывала заработать как минимум 55 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

TCS также повысила прогноз по приросту кредитного портфеля после резервов до более 50% (предыдущий прогноз - более 30%).

ЭкономикаТинькофф банк собрался создать цифровой банк на ФилиппинахЧитать подробнее

"Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации повышенного прогноза на 2021 год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности", - отмечается в сообщении.

Стоимость риска в 2021 году прогнозируется в районе 5%, тогда как ранее ожидалась на уровне 7-8%.

Прогноз по стоимости фондирования остался без изменений - 3-4%.

Выручка, не связанная с кредитованием, в 2021 году, как и ожидалось ранее, составит свыше 40% от общей выручки группы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group

Новости по теме

Новости

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

"Союзмолоко" предупредило о дефиците сырого молока

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Рубль в четверг утром почти не меняется к доллару и евро

Фондовый рынок США закрылся ростом

Фондовый рынок США закрылся ростом

Фондовые индексы Европы выросли, кроме германского DAX

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');