TCS Group повысила основные прогнозы на 2021 год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") повысила прогноз по прибыли на 2021 год: она планирует получить не менее 60 млрд рублей, тогда как ранее рассчитывала заработать как минимум 55 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

TCS также повысила прогноз по приросту кредитного портфеля после резервов до более 50% (предыдущий прогноз - более 30%).

"Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации повышенного прогноза на 2021 год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности", - отмечается в сообщении.

Стоимость риска в 2021 году прогнозируется в районе 5%, тогда как ранее ожидалась на уровне 7-8%.

Прогноз по стоимости фондирования остался без изменений - 3-4%.

Выручка, не связанная с кредитованием, в 2021 году, как и ожидалось ранее, составит свыше 40% от общей выручки группы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".