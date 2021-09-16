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Qiwi закрыла сделку по продаже 40% "Точки" "Открытию" почти за 5 млрд руб.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Qiwi закрыла сделку по продаже 40% АО "Точка" банку "Открытие" за 4,95 млрд рублей, говорится в сообщении Qiwi.

Оценка производилась исходя из текущей стоимости "Точки" в 11 млрд рублей. Сумма сделки может быть скорректирована во втором квартале 2022 года в зависимости от аудированных результатов "Точки" за 2021 финансовый год. Qiwi считает, что сумма сделки может вырасти.

Сделка была одобрена советом директоров Qiwi в июле 2021 года, также было получено одобрение Федеральной антимонопольной службы.

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Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций Qiwi в проект "Точка" составил 2,1 млрд рублей. За время существования проекта группа также получила дивиденды от "Точки" в размере 0,6 млрд рублей. Таким образом, сделка представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, с показателем внутренней нормы доходности - 35%.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года сообщили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия АО "Точка" (сервиса для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" владеет 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежит менеджменту "Точки". Планировалось, что в финансовом результате совместного предприятия "Открытие" и Qiwi участвуют в пропорции 45% и 45%, менеджмент "Точки" получает 10%.

Предполагается, что после выхода Qiwi из капитала "Точки" стороны продолжат сотрудничество и будут развивать совместные проекты B2B2C, посредством предоставления комплекса услуг таксопаркам, компаниям, осуществляющим доставку, логистическим фирмам, самозанятым.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 15,5 млн виртуальных кошельков и более 100 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин, владеющий 66,6%.

Qiwi Точчка банк Открытие

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