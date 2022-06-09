Связанная с менеджментом "Точки" компания подала иск к банкам "Открытие" и "Траст"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кипрская компания Catalytic People Ltd, которую связывают с менеджментом банка "Точка", подала иск об обязании к "Открытию" и "Трасту", следует из картотеки арбитражных дел.

Иск подан 6 июня в Арбитражный суд Москвы, предварительное заседание назначено на 15 июля. "Точка" указана в деле в качестве третьего лица. Непосредственные требования компании Catalytic People к банкам пока не раскрыты.

"Подробности иска не разглашаем. Переговоры с компанией ведутся", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста".

"Открытие" и "Точка" на запрос "Интерфакса" не ответили.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года сообщили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия АО "Точка" (сервиса для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через Catalytic People.

В середине сентября 2021 года Qiwi закрыла сделку по продаже 40% (45% экономической доли) АО "Точка" банку "Открытие" за 4,95 млрд рублей. Предполагалось, что сумма сделки может быть скорректирована во втором квартале 2022 года в зависимости от аудированных результатов "Точки" за 2021 финансовый год. Оценка производилась исходя из стоимости "Точки" на тот момент в 11 млрд рублей.

Qiwi в начале мая 2022 года предупредила, что может не получить часть выплат за продажу "Точки", так как для проведения расчетов требуется разрешение российских властей. Отрицательное решение комиссии может отсрочить или даже заблокировать платеж, что может привести к убытку до 4,85 млрд рублей.