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Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Цены на нефть растут на данных о запасах в США
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в среду составила $74,07 за баррель, что на $0,47 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,09 (0,1%) - до $73,6 за баррель, максимума с 30 июля.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $70,90 за баррель, что на $0,44 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,01 - до $70,46 за баррель, самого высокого значения с 3 августа.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

API США Brent WTI

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