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Россельхознадзор объявил о согласовании поставок российской говядины в Китай

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и Главное таможенное управлением КНР завершили согласование условий поставок говядины и говяжьих субпродуктов из России в Китай.

Как сообщает Россельхознадзор, итогом этой работы стало подписание протокола в отношении проверок, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России. "Подписание этого документа - важный и долгожданный шаг на пути к выстраиванию взаимовыгодных и максимально эффективных торгово-экономических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Подписанный протокол включает в себя как эпизоотические условия к территории, откуда поставляется продукция, так и конкретные условия к производственным процессам, а также регламентирует требования к внешней и внутренней упаковке товаров, маркировке и их сертификации. Так, каждая партия мясной продукции, предназначенная для экспорта в КНР, должна сопровождаться оригиналом официального ветеринарного сертификата на русском и китайском языках, форма которого также уже согласована.

Производители экспортируемой говядины должны быть зарегистрированы компетентным органом КНР - Главным таможенным управлением.

В настоящее время два российских предприятия имеют право поставлять говядину (замороженную и охлажденную), а также ряд субпродуктов в Китай.

Первые партии российской говядины агрохолдинг "Мираторг" отправил в Китай в апреле прошлого года. Как заявляла тогда вице-премьер Виктория Абрамченко, экспорт в Китай даст новый импульс развитию в РФ мясного скотоводства - отрасли, которую начали создавать с нуля 20 лет назад.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в первом квартале этого года Китай импортировал 3,66 тыс. тонн российской говядины против 179 тонн в январе-марте 2020 года.

Россельхознадзор Китай

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