Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

РФ получила право на экспорт охлажденной говядины в Китай

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт охлажденной говядины в Китай.

Как сообщает Россельхознадзор, Главное таможенное управление Китая подтвердило, что аттестованные в январе 2020 года российские производители говядины получили право поставлять охлажденное мясо на территорию страны. Ранее они имели возможность экспортировать только замороженную говядину.

Экспортируемая охлажденная говядина должна соответствовать требованиям протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях при экспорте российской говядины в Китай. Эта продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспорт говядины из России в Китай.

Россельхознадзор Китай

Новости по теме

Новости

Нефтяные цены увеличили прирост на ожиданиях сигналов от ОПЕК+

ВТБ в "карантинном" апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Экономический кризис

Совфед одобрил очередные меры поддержки экономики в период пандемии

Совфед одобрил очередные меры поддержки экономики в период пандемии

Вице-премьер предложила строить жилье только без мусоропроводов

Минсвязи предложило Avito и ЦИАНу проверять пользователей по порталу госуслуг

"Роснефтегаз" направит 100 млрд рублей на финансирование верфи "Звезда"

Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина

Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

Фондовые индексы США выросли за счет надежд на восстановление экономики

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');