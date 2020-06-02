РФ получила право на экспорт охлажденной говядины в Китай

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт охлажденной говядины в Китай.

Как сообщает Россельхознадзор, Главное таможенное управление Китая подтвердило, что аттестованные в январе 2020 года российские производители говядины получили право поставлять охлажденное мясо на территорию страны. Ранее они имели возможность экспортировать только замороженную говядину.

Экспортируемая охлажденная говядина должна соответствовать требованиям протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях при экспорте российской говядины в Китай. Эта продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспорт говядины из России в Китай.