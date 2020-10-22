РФ за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев этого года экспортировала мяса и субпродуктов на $610 млн, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

В пятерку основных покупателей российского мяса входит Китай, который в 2020 году импортировал продукции на $235 млн, что в 3,9 раза больше показателя 2019 года. На втором месте Вьетнам, нарастивший закупки в 3,8 раза, до $92 млн. Третье место занимает Украина, которая приобрела российского мяса на $80 млн (на 14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза, до $47 млн, в Казахстан – на 48%, до $35 млн.

Согласно сообщению, основная доля в общем объеме мясного экспорта приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились до $317 млн (на 71%). Рост в первую очередь обусловлен динамикой поставок в Китай. За январь-сентябрь 2020 года экспорт мяса птицы в КНР увеличился до 113 тыс. тонн, в денежном выражении - в 3,5 раза, до $208 млн.

Экспорт свинины и субпродуктов показал более чем двукратный рост, достигнув 131 тыс. тонн в физическом выражении и $219 млн – в стоимостном. Позитивная динамика наблюдается по всем основным направлениям поставок. Благодаря открытию рынка Вьетнама в ноябре 2019 года российским компаниям удалось поставить в эту страну свинины на $86 млн.

Кроме того, за рубеж было отправлено 9,4 тыс. тонн говядины на $48 млн, что в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. Лидером среди покупателей российской говядины является Китай, доступ на рынок которого был открыт в середине января. За 9 месяцев этого года в КНР экспортировано более 5 тыс. тонн российской говядины на $25 млн.