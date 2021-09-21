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Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - China Evergrande Group в понедельник пропустила платежи по кредитам по крайней мере двум банкам, сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на источники.

Банки ожидали такого развития событий после предупреждений со стороны властей Китая о том, что застройщик не сможет расплатиться в срок. При этом понедельник и вторник в КНР являются праздничными днями.

При этом пока не ясно, когда банки намерены объявить дефолт по обязательствам Evergrande.

Долговые проблемы китайского застройщика вызвали сильное снижение мировых финансовых рынков в понедельник. Evergrande в четверг предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для понимания финансового положения компании. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью.

Evergrande

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