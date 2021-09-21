Минфин не обсуждает повышение дивидендных выплат госбанками до 75% прибыли

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не обсуждает вопрос повышения планки выплат дивидендов госбанками с 50% до 75%, это была частная позиция сотрудника ведомства, она не совпадает с мнением руководства министерства, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Это была позиция одного из сотрудников Минфина, она не совпадает с позицией руководства министерства. Человек рассуждал, высказывался", - сказал Силуанов, подчеркнув, что у министерства нет таких мыслей.

Тему возможного повышения доли прибыли, направляемой госбанками на дивиденды, на прошлой неделе поднял директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он отметил, что опасения ЦБ относительно концентрации рисков банковского сектора в связи с вложениями в экосистемы понятны.

"Некоторые банки, на наш взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли (как это предписывает компаниям с госучастием распоряжение правительства - ИФ), могли бы платить 75% чистой прибыли, почему нет? Почему платить эти деньги в бюджет хуже, чем развивать экосистему или инвестировать в профильные активы? Мы не уверены, что тут правильный баланс", - заявил директор департамента Минфина на Международном банковском форуме в Сочи. Позднее в беседе с журналистами он охарактеризовал эту идею как "предложение чисто аналитического характера".

"Если могут (банки с госучастием - ИФ) инвестировать большие средства в непрофильные активы и экосистемы, то у нас вопрос, почему они не платят больше дивидендов? Мне кажется, это довольно логичный вопрос", - добавил Чебесков. По его словам, с точки зрения достаточности капитала "проблем у некоторых больших банков платить такие высокие дивиденды нет".