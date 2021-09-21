Силуанов назвал ретроспективное налогообложение дивидендов стимулом инвестировать

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Идея повышения налога на прибыль для компаний, которые платили высокие дивиденды за последние пять лет и недостаточно вкладывали в развитие, призвана решать задачу не пополнения бюджета, а стимулирования инвестиций, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, вводят в него новую статью - "Особенности определения налоговой ставки по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет". В статью вводится показатель Пнп - разница между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Затем этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), если итоговый коэффициент ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным.

Если коэффициент составит от 1 до 2, то ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет в 2022-2024 гг., увеличится с 3% до 8%. Сейчас налог на прибыль составляет 20%, из них в федеральный бюджет зачисляется 3%, в бюджеты субъектов РФ - 17%. В итоге ставка повысится до 25%. При коэффициенте выше 2 ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет, вырастет с 3% до 13%, то есть итоговая ставка налога на прибыль вырастет до 30%.

"Есть идея, подготовлено соответствующее законодательное решение, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Подготовлены такие поправки, обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы. Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение", - сказал журналистам Силуанов.

"По налогу на прибыль мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующая мера инвестировать", - заявил министр.

Согласно законопроекту Минфина, новый налоговый порядок не коснется государственных корпораций и их дочерних компаний с долей прямого или косвенного участия в размере более 50%. Между тем, компании с госучастием будут подпадать под него, следует из слов Силуанова.

"У нас должен быть единый подход к налогообложению, и если мы будем выделять госсектор или частный сектор, то это же, наверное, будет противоречить Конституции. Для всех отраслей, никакой дифференциации нет, зависит только от объема дивидендов к уровню капитала", - сказал он.

Фактически под новый порядок "единицы компаний попадают, единицы", отметил Силуанов. Банки эта новация, по оценкам Минфина, не затронет.

На вопрос о том, будет ли новый порядок долгосрочным (проект поправок затрагивает 2022-2024 гг. - ИФ), министр ответил: "Да, нам нужна предсказуемость".

Металлургические компании, которые ранее попадали в прицел критики Минфина за высокие дивиденды и низкие инвестиции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, законопроект ведомства о ретроспективном налоге считают опасным для рынка. Реализация этой инициативы "приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени", заявляла в понедельник ассоциация "Русская сталь". Это чревато оттоком инвестиций и дестабилизации фондового рынка, опасаются металлурги.