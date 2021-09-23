В РСПП сочли, что налог на дивиденды для майнинга носит штрафной характер

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ретроспективный налог на дивиденды, который правительство намерено ввести для горнодобывающих компаний, может нести риски для фондового рынка РФ, снизив его привлекательность для частных инвесторов, носит, по сути, штрафной характер, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эту точку зрения он высказал в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

"Необходимо оценить влияние новации на развитие фондового рынка и тенденцию к увеличению количества малых частных инвесторов, учитывая важность для них таких параметров, как регулярность и размер дивидендов", - пишет глава РСПП.

Шохин считает важным привлечь к обсуждению готовящихся изменений в Налоговый кодекс максимально широкий круг бизнеса, так как они затронут не только горнодобывающий сектор, но и более широкий круг компаний.

По его оценке, предлагаемый подход нарушает основополагающий запрет на применение обратной силы в налоговом законодательстве, так как распространяет новое бремя фактически на предшествующие периоды. "Полагаем, что введение новых элементов налогообложения возможно в принципе только в отношении будущих правоотношений", - считает Шохин, отмечая, что такой подход в большей степени соответствует поручениям президента РФ по более активному вложению прибыли, заработанной в 2021 году на благоприятной ценовой конъюнктуре.

Ретроспективный подход к расчету соотношения дивидендов к капиталу и инвестициям не учитывает, что инвестиционные циклы сменяются с промежутком в 5-10 лет - и период "больших дивидендов" закономерно сменяется инвестиционным периодом, говорится в письме главы РСПП. Таким образом, предлагаемый подход лишает компании необходимых средств на будущие инвестиции.

"По сути, предложения носят не стимулирующий инвестиционную деятельность, а штрафной характер", - резюмирует Шохин.

Также эти изменения нарушают прямой запрет НК на установление разных ставок налогов в зависимости от формы собственности - ведь планируется не распространять их на госкорпорации и компании с долей государства выше 50%, подчеркнул Шохин.

Решающая встреча по дополнительным налоговым изъятиям у майнинга

Как сообщалось, на четверг запланирована встреча представителей крупного российского бизнеса с премьер-министром, которая должна стать решающей в серии совещаний по дополнительным налоговым изъятиям у компаний горно-металлургического сектора.

Как сообщила в среду вечером пресс-служба правительства, 23 сентября Мишустин проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. В сообщении приводится перечень участников только со стороны правительства - это, кроме самого премьера, его первый зам Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министры Антон Силуанов, Максим Решетников, Денис Мантуров.

По данным источников "Интерфакса", крупный бизнес на совещании будут представлять Роман Абрамович (который, в отличие от своего партнера по Evraz Александра Абрамова, членом бюро правления РСПП как раз не является), совладелец и зампред совета директоров "ФосАгро" Андрей Гурьев (тоже не член бюро правления - компанию там представляет СЕО, Андрей Гурьев-младший), Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин. На уровне топ-менеджмента будут представлены компании Андрея Мельниченко (Владимир Рашевский возглавляет "ЕвроХим", а в "СУЭКе" является членом совета директоров и миноритарием) и Алишера Усманова (гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев). Как и во всех подобных встречах, в совещании с премьером примет участие и глава РСПП Александр Шохин.

"Есть еще верховный судья. Но я думаю, что Михаил Владимирович должен вырулить сегодня если не на сам компромисс, то на технологию его достижения. Осталось несколько дней", - сказал "Интерфаксу" в четверг один из участников запланированной у Мишустина встречи.

Собеседник агентства также отметил, что принципиально бизнес не возражает против формулы в налогообложении, которая учитывает инвестиции.

"Но важный момент - ретроспективная база, потому что все-таки компании действовали по правилам, которые тогда были. И, безусловно, многие , кто платил дивиденды, опираясь на существовавшую тогда практику налогообложения, могут оказаться в сложной ситуации", - пояснил он, добавив, что при этом необходим универсальный подход, который бы не разделял частный бизнес и госкомпании.

По оценкам BCS, от введения ретроспективного налога на дивиденды пострадает в первую очередь "Норникель", которому он будет стоить от 15 до 20% EBITDA. Для сталелитейных компаний эффект составит от 5 до 7% EBITDA.

В случае введения повышенного налога на прибыль "Норникель" из-за соотношения капзатрат и дивидендов за последние 5 лет может получить ставку 30% (вместо нынешней 20%), считает Борис Синицын из "Ренессанс Капитала".

Бурная дискуссия между крупным бизнесом и чиновниками вышла в публичную плоскость уже на финише работы над проектом бюджета на трехлетку, развивается она по двум основным направлениям: фискальные изъятия у майнинга в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой (базовый вариант - через НДПИ) и ретроспективный "налог на дивиденды", призванный стимулировать увеличение инвестиций в развитие и снизить аппетиты акционеров в части распределения прибыли.

Минфин предлагает привязать НДПИ для майнинга к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас он привязан преимущественно к себестоимости руды). Первоначально речь шла о повышении базовой ставки налога для всех видов руд до 6% и отмене существующего рентного коэффициента. В проекте поправок в Налоговый кодекс, которые Минфин внес в правительство в понедельник для рассмотрения на заседании 21 сентября, ставка для желруды установлена на уровне 5,5%, для коксующегося угля - 1,5%. Для калийных и фосфатных руд предлагается увеличить рентный коэффициент с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам.

Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет от повышения налогов для майнинга в 2022-2024 годах в 546 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, также вводят новый показатель Пнп - разница между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), и если итоговый коэффициент оказывается ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным. При коэффициенте от 1 до 2 общая ставка налога на прибыль повышается до 25%, выше 2 - до 30%.

"Есть идея, подготовлено соответствующее законодательное решение, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Подготовлены такие поправки, обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы. Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение", - говорил Силуанов журналистам во вторник.