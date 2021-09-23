Ставку НДПИ привяжут к котировкам на основные виды твердых полезных ископаемых

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ и бизнес договорились о привязке НДПИ для металлургов к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых, а также о введении акциза на жидкую сталь, увязанного с динамикой мировых цен, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В результате переговоров с представителями отрасли нам удалось согласовать новые подходы налогообложения, а именно привязать ставки НДПИ к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. Договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен", - сказал он.

Предложенные изменения, отметил министр, "практически выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, который будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, определенных президентом страны". "Таким образом мы закладываем фундамент честной и справедливой системы налогообложения на долгосрочную перспективу. При подготовке налоговых инициатив мы исходили из плавающей ставки налогообложения, которая будет меняться вслед за ценовой конъюнктурой, что будет способствовать сохранению баланса интереса государства и бизнеса", - сказал Силуанов.

Он отметил, что с бизнесом были согласованы параметры налогообложения по удобрениям, коксующемуся углю, многокомпонентным рудам. "При этом остались еще развилки по ставкам акциза на сталь и железную руду, в отношении которых мы надеемся сегодня договориться", - пояснил министр.

В целом, говоря о предложениях Минфина по изменению налогообложения металлургии и ряда других секторов, Силуанов отметил, что "ключевая идея заключается в том, чтобы уровень налоговых рентных изъятий был соразмерен доходностям компаний, чтобы доступ к этим средствам - недра у нас принадлежат государству - получила большая часть населения, которая нуждается в государственной поддержке".

Действующий порядок налогообложения, по его словам, основан на себестоимости сырья и не учитывает конъюнктуру мировых цен на такую продукцию. "Резко увеличиваются рентные доходы компаний в результате изменения внешней конъюнктуры с точки зрения роста ценовых показателей, при этом государство не получает доходов из-за роста конъюнктуры цен и еще и несет дополнительные бюджетные траты при государственных закупках, в результате роста в том числе, и внутренних цен на эту продукцию. Мы считаем, что это несправедливо. В мировой практике уровень изъятия ренты при добыче твердых ископаемых составляет около 3-5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1-2%", - сказал также он.