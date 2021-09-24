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Pizza Hut наймет 40 тысяч новых работников из-за роста спроса на пиццу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сеть пиццерий Pizza Hut, принадлежащая Yum! Brands Inc., сообщила, что планирует нанять около 40 тысяч новых работников к концу 2021 года.

Компании в основном нужны доставщики и пиццамейкеры для ее ресторанов и ресторанов франчайзи. Pizza Hut объяснила, что должна нарастить мощности на фоне роста спроса на доставку пиццы в условиях пандемии.

29 сентября компания проведет виртуальный "День карьеры" 29 сентября, на котором сотрудники организуют мастер-классы и лекции, где расскажут о возможностях продвижения по карьерной лестнице в Pizza Hut.

С начала текущего года рыночная капитализация Yum! Brands увеличилась на 16%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 19%.

Yum! Brands США Pizza Hut коронавирус

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