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TikTok наймет еще 10 тыс. сотрудников в США, несмотря на возможный запрет в стране

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Популярная китайская социальная сеть TikTok намерена нанять еще 10 тысяч сотрудников в США в ближайшие три года, несмотря на возможный запрет приложения в стране, пишет CNBC.

Штат TikTok в США с начала года увеличился с 500 человек до 1,4 тыс. сотрудников.

"В 2020 году TikTok в три раза увеличила количество сотрудников в США, и мы планирует создать еще 10 тыс. рабочих мест в ближайшие три года", - сказал представитель компании.

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Китайская ByteDance, которой принадлежит TikTok, в марте объявила, что рассчитывает к концу 2020 году увеличить свой штат до 100 тыс. человек. По состоянию на конец 2019 года Facebook Inc. имела 44,9 тыс. сотрудников, Google - 118,9 тыс., Alibaba - 116,5 тыс.

Ранее в июле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность запрета китайских приложений для мобильных телефонов, в частности TikTok. Американские власти обеспокоены защитой персональных данных пользователей соцсети.

По мнению главы маркетингового агентства Fanbytes Тимоти Арму, TikTok пытается зарекомендовать себя как работодатель в США. "Чем больше к ним будут относиться как к американскому работодателю, тем лучше", - сказал он CNBC.

Крупнейшие офисы компании в США расположены в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и Флориде.

В попытке дистанцироваться от китайских властей TitTok назначила CEO бывшего руководителя стримингового направления Walt Disney Co. Кевина Майера.

Помимо этого, TikTok выбирает место для своей глобальной штаб-квартиры. По информации The Sunday Times, ByteDance прекратила переговоры с британскими властями об открытии головного офиса TikTok в Великобритании из-за "более широкого геополитического контекста".

TikTok США

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