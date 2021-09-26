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В Кремле заявили о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" готов к увеличению поставок газа в Европу и заключении новых контрактов с европейскими потребителями, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Владимиру Соловьеву для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) он обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе.

"Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать", - пояснил Песков.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал", - продолжил представитель Кремля.

"Готов ли "Газпром" дальше, дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом. Потому что наши потребители в Европе - это наши главные партнеры. И Газпром при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства, и "ни у кого нет абсолютно никаких претензий".

Говоря о требовании старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна к России увеличить транзит газа через Украину, Песков назвал это заявление "пропагандой со знаком минус".

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Европа Газпром Дмитрий Песков

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