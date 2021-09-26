Что произошло за день: воскресенье, 26 сентября

Выборы в Германии, ошибка пилотирования Ан-24 и победа Хэмилтона в Сочи

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Германии завершились парламентские выборы. По данным разных экзит-полов, победа достанется либо социал-демократам, либо он разделят ее с ХДС/ХСС.

- "Газпром" готов к увеличению поставок газа в Европу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, компания также готова к заключению новых контрактов с европейскими потребителями.

- В России за сутки зафиксировали 22 498 новых случаев COVID-19. По данным оперштаба, заболевших коронавирусом в стране по сравнению с данными накануне оказалось больше.

- Ошибка пилотирования, предварительно, спровоцировала катастрофу Ан-26 под Хабаровском. Как сообщил "Интерфаксу" источник, таковы первые данные, полученные, в частности, при расшифровке средств объективного контроля.

- В России началась проверка из-за ЧП с сухогрузами РФ и Турции в проливе Босфор. По данным Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, российское судно накануне столкнулось с турецким в результате отказа рулевого управления последнего.

- Истребители Су-35 сопроводили самолет ВВС США над Тихим океаном. Как отметили российские военные, нарушения границы РФ не допущено.

- В парламенте Исландии по итогам прошедших выборов будет больше женщин. В современной истории Европы это произошло впервые.

- Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России. Для британца гонка в Сочи стала 100-й победной в карьере в "Формуле-1".