Абрамченко поручила обеспечить птицеводов российскими яйцами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину представить согласованные предложения, как полностью обеспечить российских птицеводов инкубационными яйцами отечественного производства. Об этом говорится в поручении, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Это необходимо сделать "с использованием мер государственной поддержки российских производителей инкубационных яиц и мер таможенно-тарифного регулирования", говорится в документе.

Срок выполнения в документе не указан, но, как правило, на это отводится 30 дней.

2 марта на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева обсуждалась проблема нехватки инкубационных яиц для производителей мяса птицы, сообщил ранее "Коммерсантъ". Ряд птицефабрик закупает импортные яйца, они подорожали, в том числе из-за вспышек птичьего гриппа в Европе. Также на ситуации сказалось подорожание кормов. Участники рынка предупредили министра, что могут сократить производство.

4 марта Минсельхоз отметил рост спроса на мясо и яйца птиц как наиболее дешевый источник животного белка - и сокращение их производства из-за ухудшения эпизоотической ситуации и проблемы с импортом. Ведомство заявило, что ждет полного восстановления производства мяса птицы к маю, что поможет стабилизировать цены и ликвидировать дисбаланс спроса и предложения.

Также ведомство объявило, что будет стимулировать производство инкубационных яиц в России, чтобы снизить зависимость отрасли от импорта. В частности, уже готовится нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года. Одновременно обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

Кроме того, разработан пакет дополнительных мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яйца. Среди них - увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.

По данным Росстата, в январе этого года по сравнению с январем прошлого года производство мяса птицы снизилось на 6,4%, до 478,1 тыс. тонн, яиц - на 2,5%, до 3,5 млрд штук. Мясо кур лидирует на мясном рынке РФ по темпам роста потребительских цен, следует из данных Росстата. За период с 25 февраля по 1 марта курятина подорожала на 1,8%, с начала года - на 8,1%.В лидерах по росту цен и куриные яйца. За неделю они подорожали на 1%, с начала года - на 3,3%.

1 марта ситуация в птицеводстве обсуждалась на еженедельном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого Федеральной антимонопольной службе поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. ФАС начала проверки.

2 марта стало известно, что отдельные птицеводческие предприятия предложили заморозить отпускные цены на мясо птицы и яйца на два месяца.