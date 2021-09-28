"Газпром" прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром экспорт" убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе все контракты на 2022 год.

Ранее, после решения немецкого суда, постановившего не освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС (что может задержать запуск магистрали) из перечня доступных контрактов исчезли предложения на первый квартал и весь 2022 год.

В графике торгов на прошлую неделю стояли контракты в один клик на 2023 год и аукционы на зиму 2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября остался только контракт на 2023 год.

Впрочем, на площадке последние продажи на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября, а далее заключались только сделки на 2023 год.

Всего с 1 по 24 сентября на ЭТП "дочки" "Газпрома" продано 926 млн куб. м газа после 1,008 млрд кубометров в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,066 млрд кубометров.