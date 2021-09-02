"Газпром экспорт" подтвердил прекращение продаж на ЭТП газа на начало 2022 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром экспорт" подтвердил прекращение продаж на ЭТП газа на начало 2022 года.

В графике электронной торговой платформы на текущую неделю есть контракты на зиму 2022-2023 года и весь 2023 год.

Как сообщалось, на минувшую неделю в плане торгов стояли контакты на первый квартал 2022 и полные 2022 и 2023 годы. Однако в статистике сделок ЭТП начиная с 24 августа есть только сделки на 2023 год.

Как сообщалось, 25 августа было озвучено решение германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали. В настоящий момент Nord Stream 2 AG изучает решение на предмет возможного обжалования.