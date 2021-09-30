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"Газпром" за 9 месяцев обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год

"Газпром" за 9 месяцев обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" за девять месяцев 2021 года выросла примерно на 17% - до 378 млрд кубических метров, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В абсолютных величинах добыча увеличилась по отношению к уровню прошлого года на 55 млрд куб. м, то есть как раз на ту величину прироста добычи за весь 2021 год, которую представители компании заявляли, объявляя о последнем пересмотре плана добычи на текущий год.

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"По нашим прогнозам, объем добычи газа группой в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд куб. м и превысит цифру в 510 млрд кубометров - это максимальный уровень за последние 10 лет", - заявил на телефонной конференции с инвесторами 31 августа начальник финансово-экономического департамента (816) "Газпрома" Александр Иванников.

В сентябре "Газпром" добыл 40,8 млрд куб. м газа, что на 12% больше, чем за сентябрь 2020 года. Это также максимальный показатель за последние 13 лет - с 2008 года (42,48 млрд куб. м).

Добыча газа по России за 9 месяцев 2021 года составила 560 млрд куб. м, что на 12%, или 60 млрд куб. м больше, чем за три квартала 2020 года.

Добыча газа в России растет благодаря посткризисному восстановлению рынков, необходимости восполнения большого расхода запасов из хранилищ за минувшую затяжную зиму, а также благодаря увеличению добычи на новых месторождениях для новых рынков (Чаяндинское месторождение в Якутии, откуда газ идет в Китай).

Газпром

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