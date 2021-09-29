В торгово-промышленной палате заявили, что в РФ будет достаточно зерна для хлеба

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия в этом году соберет 115 млн тонн зерна, в том числе 75 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн ржи. Потребности хлебопечения будут обеспечены, заявил руководитель комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Петр Чекмарев на бизнес-конференции "Мельница-2021" в среду в Москве.

"Несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, в целом собран неплохой урожай. Зерна будет собрано в пределах 115 млн тонн в чистом весе, сбор ржи – 2 млн тонн, пшеницы – 75 млн тонн. Уборка еще не завершена, поэтому точные цифры назвать пока сложно. Предстоит убрать еще кукурузу. Ее урожайность выше. Хотя уборка зерновых в целом идет к завершению", - сказал он.

По данным Минсельхоза, к 28 сентября намолочено 105,4 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 121,8 млн тонн на аналогичную дату прошлого года.

Как подчеркнул Чекмарев, то зерно, что требуется для хлебопечения, в стране есть. "Это зерно высокого качества, хотя цена, конечно, стала значительно выше", - заметил он.

Говоря о севе озимых, Чекмарев заявил, что "ситуация средняя". "Посеяно меньше пока, чем в прошлом году (10,5 млн га против 11,8 млн га). В центре уже сева не будет, морозы начинаются. Но могут "подтянуть" показатели юг, Северный Кавказ и Крым", - сказал он.

Чекмарев более 10 лет (до ноября 2018 года) возглавлял один из ведущих департаментов Минсельхоза – растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, является академиком РАН.